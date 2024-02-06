قرية بالدقهلية تتبرع بشاحنتين لبيت الزكاة والصدقات لدعم أهل غزة

تسلم «بيت الزكاة والصدقات» شاحنتين من أهالي قرية «نشا» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تحملان كميات كبيرة من المواد الغذائية لأهالي في غزة؛ استجابة من أهالي القرية لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

قرية «نشا» بالدقهلية تشارك بشاحنتين في القافلة الخامسة لـ«بيت الزكاة والصدقات»

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن فريقه تسلم شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية ستكونان ضمن القافلة الخامسة الموجهة لأهالي غزة، وذلك تحت إشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبدوره وجه أحمد الطيب الشكر لأهالي قرية «نشا» على تبرعهم للفلسطينيين في القطاع بعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وكانت قرية «جوجر» التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قد تبرعت أيضا في وقت سابق بعدد ١٢ شاحنة أهالي في غزة، ومازال يتوافد على «بيت الزكاة والصدقات» كثير من المتبرعين من كل محافظات الجمهورية؛ لإغاثة غزة وتقديم الدعم المادي لأهالها.