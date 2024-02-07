المتحدة تدعم الأطفال الموهوبين في دراما رمضان 2024

منحت الشركة المتحدة فرصة ذهبية للعديد من الأطفال الموهوبين، وذلك من خلال إعطائهم أدوارا مميزة في دراما رمضان 2024، ويشارك عدد كبير من الأطفال في العديد من الأعمال الدرامية، من أبرزهم الطفل منذر مهران، الذي يشارك في مسلسل «حق عرب» من بطولة الفنان أحمد العوضي، بعد ظهوره مؤخراً خلال مسلسل «جزيرة غمام» الذي عُرض في رمضان 2022.

لافينيا نادر وريم عبدالقادر

وتقدم الطفلتان لافينيا نادر وريم عبد القادر أدواراً مميزة من خلال مسلسل «بابا جيه» الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ويشارك في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته الطفلة لافينيا نادر في فيلم «شماريخ» بعرضه العام الماضي، وأيضاً النجاح الكبير الذي حققته الطفلة ريم عبدالقادر في عدد من الأدوار من أشهرها مسلسل «ما وراء الطبيعة» مع الفنان أحمد أمين.

آدم وهدان ومنى زاهر

ويشارك الطفل آدم وهدان إلى جانب الطفلة منى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر في مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي يتم عرضه في شهر رمضان المُقبل لـ عام 2024، حيث يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي الذي يتعاون مع نجله نور النبوي للمرة الثانية وحلا شيحه وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.

الكبير أوي 8

وتعاقد الطفل عبد الرحمن طه في مسلسل «الكبير» بموسمه الجديد وذلك بعد مشاركته في الموسمين السابقين والذي حقق نجاحاً من خلالهما ويُعد مسلسل «الكبير» الجزء السابع من أشهر أعماله التي قدمها، ويشارك في التمثيل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد مكي الذي حقق نجاحات كبيرة من خلال ذلك العمل على مدار 7 سنوات ليكون هذا العام الثامن لاستكمال النجاحات السابقة، ويشاركه كلا من محمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

جان رامز في «المعلم»

ويقدم الطفل جان رامز ثاني تجاربه التمثيلية من خلال مشاركته في مسلسل «المعلم» الذي يقدمه الفنان مصطفى شعبان في رمضان 2024، وذلك بعدما استطاع أن يوثق موهبته ويبرزها من خلال أولى تجاربه التمثيلية في فيلم «البعبع» الذي قدمه إلى جانب الفنان أمير كرارة، ومسلسل المعلم، حيث يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلا من سهر الصايغ وسيد رجب وهاجر أحمد وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وانتصار وغيرهم.

بيت الرفاعي «يوسف صلاح»

ويشارك الطفل يوسف صلاح، الفنان أمير كرارة خلال مسلسل «بيت الرفاعي» بدراما رمضان 2024، وذلك بعدما حقق نجاحاً وشهرةً في فيلم «من أجل زيكو» وشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، وتدور أحداث مسلسل «بيت الرفاعي» في إطار تشويقي حول الدكتور الذي يدخل في العديد من الصراعات مع المحيطين به، ويجمع ذلك العمل مجموعة كبيرة من الأبطال والنجوم على رأسهم أمير كرارة وسيد رجب وميرنا جميل وميرنا نورالدين، وعمرو وهبة وأحمد رزق وغيرهم العديد من النجوم الكبار.