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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحذيرات من كارثة صحية جديدة للتدخين.. الشخص الواحد يخرج 5 أطنان غازات سامة

كتب:

منار مجدي
01:20 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن التدخين حسب الإحصائيات العالمية مسؤول عن 24% من الوفيات، إذ يصيب الأشخاص بمرض السرطان بأنواعه المختلفة.

الشخص المدخن ينتج 5 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الإقلاع عن التدخين يقلل من نسبة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أنه يسبب كارثة صحية، وهي أن الشخص المدخن ينتج 5 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون طوال حياته.

برنامج لتعديل السلوك المدخن

وأضاف أن المجتمع وفر أماكن وعيادات للإقلاع عن التدخين من خلال برنامج لتعديل السلوك وعلاج الإدمان الوهمي، موضحا أن التدخين السلبي أكثر تأثرا به هي فئة الأطفال.

 

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