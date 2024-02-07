مسلم: توافق أوروبي حول حل الدولتين.. وأمريكا تؤيد السلام العادل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن هناك توافقا أوروبيا حول حل الدولتين، كما أن أمريكا تؤيد السلام الشامل العادل، وبعض الدول أصبح لها موقف صريح في دعم هذا التوجه، ولكن الكل ينتظر حتى نهاية الحرب التي تتوقف على حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى الدماء بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، جاء الدور على أمريكا للضغط للدفاع عن أهالي غزة.

وأضاف مسلم، في مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»، أن إسرائيل أطالت أمد الحرب كثيرا، فهي مستمرة لأكثر من 120 يوما، ولم تحقق أهدافها التي أعلنتها وهي القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن، وقتلت عددا كبيرا من الفلسطينيين يقدر بنحو 30 ألفا من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وهذا يضع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي كله في مأزق أمام العالم والشعوب الحرة، ويجب التركيز على إنهاء الحرب أكثر من شكل السلطة بعد إنهاء الحرب.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ الدرس الأهم من هذه الحرب هو أن الأمن وحده ليس كافيا للأمان، فقد استخدمت إسرائيل أحدث التكنولوجيا مثل القبة الحديدية، ومع ذلك جاء 7 أكتوبر بالنسبة إليها كالصاعقة لدرجة لم يكن أحد يتخيلها أو يتوقعها، حيث أن ما حدث في هذا اليوم هزّ نظرية الأمن الإسرائيلي، وبالتالي، فإن الضمان الوحيد للعيش في أمان هو السلام وليس أي أمر آخر فيما يخص الاحتلال أو زيادة الإجراءات الأمنية.