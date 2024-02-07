الكشف على 1982 مواطنا في قافلة طبية المجانية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية توقيع الكشف الطبي 1982 مواطنًا مجانا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية مرصفا مركز بنها، والتي جرى تنفيذها على مدار يومين في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

تكثيف عمل القوافل الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة إن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

أعمال القافلة

وأضاف: تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة و جراحة و نساء وأطفال ورمد و وجلدية و أسنان و تنظيم أسرة بالإضافة عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

أشار وكيل وزارة الصحة وجود معملي دم وطفيليات ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، مشيرا أن القافلة جاءت تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.