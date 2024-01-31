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«صحة القليوبية»: زيادة عدد أسّرة العناية المركزة بمستشفى طوخ المركزي

كتب:

حسن صالح
12:14 م | الأربعاء 31 يناير 2024
جولة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

جولة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفى حميات طوخ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ووجه بزيادة عدد أسّرة العناية المركزة إلى 16 سريرًا بدلًا من 12، في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. 

التأكد من الانضباط الإداري

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنّه جرى خلال الجولة، التأكد من الانضباط الإداري داخل المستشفى، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، وتفقد جميع أقسام المستشفى، بينها الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة والأقسام الداخلية مثل المعمل والصيدلية، وتأكد من انتظام سير العمل. 

وأكد محاولة الاستغلال الأمثل للأماكن غير المستغلة بالمستشفى، بجانب التوسع في عدد أسّرة العنايات المركزة للكبار، ليصل عددها إلى 16 سريرًا ابتداءً من اليوم، وإعادة ترتيب وتنسيق سكن فنيي المعمل، وسرعة إصلاح جهازين للتنفس الصناعي، مع تقديم الدعم المادي كاملًا من أجل الانتهاء من عملية الاصلاح.

تفعيل دور المجتمع المدني

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه كلف مديرة المستشفى التي حضرت في أثناء المرور، بمحاولة تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في استكمال بعض متطلبات المستشفى، مشيرًا إلى ضرورة اتباع معايير مكافحة العدوى والجودة، وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض.

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