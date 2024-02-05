«صحة القليوبية»: إحالة العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، جولة مسائية بالوحدات الصحية التابعة لإدارة بنها، وقرر إحالة حالات الغياب للتحقيق العاجل، موجها مدير عام الطب الوقائي بضرورة مراجعة توافر المولدات الكهربائية بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية، وكذلك مديري الإدارات الصحية بضرورة الإدارة عن طريق التواجد الفعلي بالوحدات والمراكز الطبية.

مراجعة الانضباط الإداري

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجولة تأتي بناء على تعليمات وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشيرا إلى أن الجولة شملت مكتب صحة بنها أول ووحدة طب الأسرة بقرية ميت راضي، حيث جرى مراجعة الانضباط الإداري، وتم إحالة بعض حالات الغياب للتحقيق العاجل، والتأكد من تواجد مسؤول الطوارئ، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

توفير مولدات الكهرباء

وأكد وكيل الوزارة أنه وجه مدير عام الطب الوقائي بضرورة توفير مولدات الكهرباء في جميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية ومكاتب الصحة، موجها مديري الإدارات الصحية بضرورة التواجد الفعلي لمديري الإدارات.