ما هي ماكينات الـPOS وكيفية الحصول عليها من البنوك؟.. كله «أون لاين»

ماكينات الـPOS مصطلح يتكرر كثيرًا وربما لا يعلم معناه الكثيرون، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يكون متوافرًا في عدد كبير من المحال التجارية والصيدليات والأسواق وغيره من الأماكن.

وماكينة الـPOS، هي اختصار لـ POINT OF SALE، وتكون متوفرة في المتاجر، إذ يقدم الفيزا البنكية للدفع من خلالها وهي بديل للدفع النقدي ومن أفضل الطرق الحالية.

وصار بإمكان التجار وأصحاب الأكشاك والصيدليات ومنافذ البيع المختلفة، تحقيق ربح إضافي عبر امتلاك ماكينة الـPOS، وذلك بحصولهم على نسبة مقطوعة على كل عملية من عمليات الشحن التي توفرها هذه الماكينات، كشحن الإنترنت والكهرباء والباقات المختلفة والأقساط.

شروط حصول التاجر على ماكينة الـ«POS» من البنوك

ولحصول التاجر على ماكينة الـ«POS» من البنوك، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها، ونرصدها لكم في السطور التالية:

- يجب توافر حساب جاري لشركة الشخص في البنك.

- وجود سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية.

- توافر عقد إيجار أو تمليك، بالإضافة إلى عقد التأسيس أو التعديل للمكان، وإيصالات للفواتير سواء الكهرباء أو الماء.

- العمل على تقديم طلب من أجل الحصول على ماكينة الـPOS.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

كيفية التقديم لماكينة الـPOS أونلاين

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

- العمل على إدخال البيانات الخاصة بالتاجر واسم المنشأة والعنوان والمحافظة.

- وبعد ذلك تقديم الطلب.