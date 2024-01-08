تفاصيل إنشاء مركز «خدمات مصر» في القليوبية للتيسير على المواطنين

اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، بالمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء «مركز خدمات مصر»، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسهل في مكان واحد على غرار المركز الذي تم إنشاؤه بمدينتي أسوان وشرم الشيخ.

خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المبركز الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنة كل الخدمات، للتيسير على المواطنين، مشيرا أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 2000 م2 والكائنة بشارع فريد ندا بجوار مديرية الطرق، حيث تتميز الأرض بموقع متميز ويطل على الرياح التوفيقي وعلى طرق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد افتتاحه.

إستخراج تراخيص المبنى للبدء في إنشائه

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية رئيس مدينة بنها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لسرعة إستخراج تراخيص المبنى، للبدء في إنشائه وافتتاحه في أقرب وقت ممكن وتقديم خدماته للمواطنين.

وأضاف محافظ القليوبية، أن هذا المركز يمثل تجربة ناجحة قامت بها الحكومة تأتي في ظل جهودها لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي، من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، ويقدم مركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة. ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.