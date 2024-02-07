ما قصة الإسراء والمعراج كاملة بالتفصيل؟.. «رؤية حجاب الله»

تعد قصة الإسراء والمعراج كاملة بالتفصيل من المعجزات التي ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية، في قوله تعالى في سورة الإسراء: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، حيث ذكرت الآية الكريمة أن الله أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلاً من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس في فلسطين، وتضمنت قصة الإسراء والمعراج كاملة بالتفصيل معجزات وآيات أخرى خصصها الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

قصة الإسراء والمعراج كاملة بالتفصيل

وحول قصة الإسراء والمعراج كاملة بالتفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج إلى السماء العلى من خلال مكان مرتفع من أرض المسجد الأقصى المبارك، إذ توجد صخرة كبيرة عرج النبي -صلى الله عليه وسلم- من فوقها إلى السموات السبع، وفي قصة الإسراء والمعراج كاملة، ورد حديث رواه أنس ابن مالك وأخرجه مسلم في صحيح الجامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُتيتُ بالبُراقِ، وهو دابَّةٌ أبيضُ طويلٌ، فوق الحمارِ، ودونَ البغلِ، يضعُ حافرَه عند مُنتهَى طرْفِه، فركبتُه، حتى أتيتُ بيتَ المقدسِ، فربطتُه بالحلْقة التي تَربِطُ بها الأنبياءُ، ثم دخلتُ المسجدَ، فصليتُ فيه ركعتَينِ، ثم خرجتُ، فجاءني جبريلُ بإناءٍ من خمرٍ، وإناءٍ من لبنٍ، فاخترتُ اللبنَ، فقال جبريلُ: اخترتُ الفطرةَ . ثم عُرِجَ بنا إلى السماءِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: من أنت ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومَن معك ؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليه ؟ قال: قد بُعِثَ إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بآدمَ، فرحَّب بي، ودعا لي بخيرٍ . ثم عُرِج بنا إلى السماءِ الثانيةِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: من أنت ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومَن معك، قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِث إليه ؟ قال: قد بُعِث إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بابني الخالةِ: عيسى بنِ مريمَ، ويحيى بنِ زكريا، فرحَّبا بي، ودَعوَا لي بخير . ثم عُرِجَ بنا إلى السماء الثالثةِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: من أنت ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك، قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليه ؟ قال: قد بُعِثَ إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بيوسفَ، وإذا هو قد أُعطِيَ شَطرَ الحُسنِ، فرحَّب بي، ودعا لي بخيرٍ.. ثم عُرِجَ بنا إلى السماءِ الرابعةِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: مَن هذا ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومَن معك، قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليه ؟ قال: قد بُعِث إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بإدريسَ، فرحَّب بي، ودعا لي بخيرٍ، قال اللهُ تعالى: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا . ثم عُرِج بنا إلى السماءِ الخامسةِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: مَن هذا ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومَن معك، قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِث إليه ؟ قال: قد بُعِث إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بهارونَ، فرحَّب بي، ودعا لي بخيرٍ.. ثم عُرِج بنا إلى السماءِ السادسةِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومَن معك، قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد بُعِث إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بموسى، فرحَّب بي، ودعا لي بخيرٍ . ثم عُرِج بنا إلى السماءِ السابعةِ، فاستفتح جبريلُ، فقيل: مَن هذا ؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك، قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليه ؟ قال: قد بُعِث إليه، ففُتِح لنا، فإذا أنا بإبراهيمَ مُسنِدًا ظهرَه إلى البيتِ المعمورِ، وإذا هو يدخلُه كلَّ يومٍ سبعون ألفَ ملَكٍ، لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرةِ المنتهى، وإذا ورَقُها كآذانِ الفِيَلَةِ، وإذا ثمرُها كالقِلالِ، فلما غشِيَها من أمرِ اللهِ ما غَشِيَ تغيَّرتْ، فما أحدٌ مِن خلْقِ اللهِ يستطيعُ أن ينعتَها من حُسنِها، فأوحى اللهُ إليَّ ما أوحى، ففرض عليَّ خمسين صلاةً في كلِّ يومٍ وليلةٍ . فنزلتُ إلى موسى، فقال: ما فرض ربُّك على أُمَّتِك ؟ قلتُ: خمسين صلاةً، قال: ارْجِعْ إلى ربِّك فسَلْه التَّخفيفَ، فإنَّ أُمَّتَك لا تُطيقُ ذلك، فإني قد بلَوْتُ بني إسرائيلَ وخبَرتُهم، فرجعتُ إلى ربي، فقلتُ: يا ربِّ خَفِّفْ عن أُمَّتي، فحطَّ عني خمسًا.. فرجعتُ إلى موسى، فقلتُ: حطَّ عني خمسًا، قال: إنَّ أُمَّتَك لا يُطيقون ذلك، فارجِعْ إلى ربِّك فسَلْه التَّخفيفَ . فلم أزلْ أرجعُ بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمدُ إنهنَّ خمسُ صلواتٍ كلَّ يومٍ وليلةٍ لكلِّ صلاةٍ عشرٌ، فذلك خمسون صلاةً، ومن همَّ بحسنةٍ فلم يعملْها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن عملَها كُتِبَتْ له عشرًا من همَ بسيئةٍ فلم يعملْها لم تكتبْ شيئًا، فإن عملها كُتِبَتْ سيئةً واحدةً . فنزلت حتى انتهيتُ إلى موسى، فأخبرتُه، فقال: ارجِعْ إلى ربِّك فسَلْه التَّخفيفَ، فقلتُ: قد رجعتُ إلى ربي حتى استحْيَيْتُ منه

رؤية وجه الله الكريم

وعقب صعود النبي إلى السماء السابعة، رأى صلى الله عليه وسلم، نوراً شديداً، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن ذلك النور هو حجاب الله سبحانه وتعالى، والذي سينكشف يوم القيامة لأهل الجنة ليروا وجه الله الكريم، ولفتت دار الإفتاء إلى أن تلك النعمة هي من أعظم نعم أهل الجنة يوم القيامة.