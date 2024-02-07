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البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب

كتب:

رؤى ممدوح
09:51 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
البيت المحمدي- أرشيفية

البيت المحمدي- أرشيفية

بدأت احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بذكرى الإسراء والمعراج، والسيدة زينب رضي الله عنها، بحضور نخبة من علماء الأزهر وشيوخه، وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي.

تفاصيل احتفالية البيت المحمدي

كما يحضر الاحتفالية فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، فضيلة الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الفقه الشافعي، والمحاضر بالجامع الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، فضيلة الشيخ علي صالح شيخ اللغة العربية والمحاضر بالجامع الأزهر.

التذكير بالمناسبات الدينية

تأتي الاحتفالية في إطار رسالة البيت المحمدي في التذكير بالمناسبات الدينية لاستلهام الذكريات التي تحيي في الإنسان شعائر الإسلام، وقيمه الأخلاقية، التي يمكن أن يستفيد منها في دنياه وآخرته، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن تصيبكم نفحة منها فلاتشقون بعدها أبدًا.

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