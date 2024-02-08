ما الشهر الأكثر سخونة هذا العام؟.. خبير يوضح سبب الشعور بالحر في الشتاء

حطم شهر يناير حول العالم الرقم القياسي ليكون الأكثر سخونة على الإطلاق في شتاء هذا العام، أتى ذلك نتيجة لتغير المناخ، وسط استمرار موجة حرارة استثنائية، إثر ظاهرة التقلب الجوي التي شهدت ارتفاع في درجات الحرارة العالمية، بحسب وكالة رويترز العالمية.

لماذا يناير الأكثر سخونة؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن شهر يناير كان الأكثر دفئًا على الإطلاق خلال فصل الشتاء الحالي: «الشتاء بصفة عامة بيشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن قبل، وذلك بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة، وشهر يناير كان بيقابل نسبة الرطوبة في الجو شديدة».

ما السبب في كون يناير الأكثر سخونة خلال هذا الشتاء؟

وقال «القياتي»، إن سبب كون يناير الشهر الأكثر سخونة، تمثل في الأسباب التالية التي تؤثر على الغلاف الجوي للأرض:

- انبعاثات الغازات الدفيئة الشديدة.

- حرارة الشمس.

- اضطراب العاصفة الجوية.

- التغيرات المناخية غير المسبوقة.

- اضطرابات في توازن الطبيعة.

- التغيرات التي تطرأ على الغلاف الجوي العلوي.

الشهور الأكثر سخونة في الأعوام السابقة

وسط استمرار موجة حرارة استثنائية، كانت السنوات الماضية يقع فيها شهر يونيو، الأكثر سخونة على الإطلاق في الصيف، على أن عام 2023 كان فبراير هو الأكثر دفئًا في الشتاء وسخونة، إذ أنه صنف الأعلى حرارة على كوكب الأرض، بسبب ما سببته الأنشطة البشرية، وكما أكدت المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة، وأكد «القياتي» أن شهر مارس سيشهد ارتفاعًا في الحرارة وستظل درجات الحرارة والأجواء الدافئة مستمرة.

درجات الحرارة المرتفعة

وبحسب «القياتي»، فإن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا هذا العام بسبب الاضطرابات الجوية: «بيكون في ارتفاع في الحرارة، مش مضر أوي مع الأجواء الشتوية، لكن يجب الحرص خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية عشان اختلاف الجو ميأثرش عليهم، وده هيستمر معانا لأخر الشتاء، يناير كان أشد حرارة وده هنقابله تاني خلال شهر مارس»، وتفادي ذلك عن طريق التالي:

- تجنب الخروج في أوقات ارتفاع درجة حرارة الشمس.

- ارتداء الملابس القطنية.

- الإكثار من شرب السوائل.

- أخذ الاحتياطات اللازمة.