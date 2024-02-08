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محافظ القليوبية: انتهاء أعمال تطوير كورنيش البر الشرقي

كتب:

حسن صالح
01:53 م | الخميس 08 فبراير 2024
لقاء محافظ القليوبية

لقاء محافظ القليوبية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء مهندس طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة مصنع 144 الحربي ببنها، وذلك لمناقشة إمكانيات التصنيع داخل مجمع المصانع بالشركة، لصالح المشروعات المقامة بالمحافظة، وكذا قطعة أرض على مساحة تقع شرق المصنع على الرياح التوفيقي مباشرة، وتطل على كورنيش البر الشرقي الذي أُنشئ من قبل المحافظة. 

مشروعات استثمارية خدمية

وجدير بالذكر أنّ هذه الأرض البالغ مساحتها 13 ألف متر مربع، تُستخدم كحرم آمن للمصنع من الجهة الشرقية، وجرى التنسيق على استغلالها بالتعاون مع مجلس إدارة المصنع لإقامة مشروعات استثمارية خدمية، بما يحقق رؤية المحافظة والشركة لتطوير الكورنيش لخدمة المواطنين، وإقامة حدائق عامة تماشيًا مع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة، إذ أكد «الهجان» خلال الاجتماع، ضروة استغلال هذه الأرض حتى لا تتحول إلى مكان عشوائي يُساء استخدامه ويشوه المظهر الحضاري للكورنيش. 

عربات متنقلة للطعام

وأكد الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل، وتوريد عربات متنقلة للطعام، وجاري طرحها للشباب لتكون متنفسًا جديدًا لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة.

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