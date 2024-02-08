مفاجأة سارة من البنوك للعملاء.. والتطبيق بعد شهر

تقدم البنوك المصرية خدمات مجانية قريبًا، وتحديدًا بعد شهر بداية من يوم 8 مارس وتستمر حتى يوم 31 مارس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات مصر واستهداف شرائح المجتمع كافة.

ويستهدف المركزي المصري من فعاليات الشمول المالي بتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، لترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي وعلى سبيل المثال الادخار، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

ويوجّه المركزي المصري، البنوك المصرية بالتركيز على الفئات المستبعدة من المجتمع مثل المرأة والفلاحين وذوي الهمم، وغيرهم.

ونرصد في السطور التالية الخدمات المجانية المتوفرة في هذه الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- إمكانية فتح حسابات مجانية سواء حساب التوفير أو الحساب الجاري.

- الحصول على المحفظة الإلكترونية مجانية.

- إمكانية إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

- تتيح البنوك الخدمات المجانية فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا، إضافة إلى فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا.

- يمكن إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا.

- توفر البنوك الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا تم الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة.

المركزي المصري يدعم الشمول المالي

ويسمح البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بإمكانية التواجد خارج الفروع من أجل التثقيف المالي للمواطنين والترويج للمنتجات البنكية.