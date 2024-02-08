طرح فيلم «وقت إضافي» بدور العرض السينمائية في عيد الحب

استقرت الجهة المنتجة لفيلم «وقت إضافي» على طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية بدءًا من 14 فبراير الجاري، كما جرى الكشف عن البوستر الرسمي للعمل.

ومن جانبه، قال المخرج أسامة عمر في بيان، إنه انتهى من جميع المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيرًا إلى أن الفيلم أصبح جاهزًا للعرض في عيد الحب.

وأضاف أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول 3 نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفآجات.

يشار إلى أن فيلم «وقت إضافي» فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، وإنتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.