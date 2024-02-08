«يوسف» يكشف كواليس رحلة الفوز بـ700 ألف دولار في تحدي «فيزوف»

خطف الشاب المصري يوسف نادر، أنظار الجميع، بعد حصد الجائزة الكبرى لتحدي «فيزوف» وفاز بـ700 ألف دولار مناصفة مع أمريكي وسويسري بسبب «لفافة متفحمة».

طبيعة المخطوطات

وكشف الشاب يوسف نادر، كواليس الفوز بالمسابقة، قائلًا خلال برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»: «التحدي كان صعب، وبذلنا مجهود كبير ووقت كتير، أما عن طبيعة المخطوطات، فمن حوالي 20 سنة فيه دكتور أمريكي كان عنده رؤية، أننا نطور برامج سوفت وير تقدر أنها تفرد المخطوطات افتراضيًا من غير ما نتدخل، ونجح فعلًا أنه طور برامج بتقدر تعمل كده».

«المخطوطة بتبقى ملفوفة، كثير من المخطوطات القديمة بتبقي مر عليها عوامل زمنية، فيه منها اللى بيبقى مدفون تحت الأرض، وبسبب الجفاف والحرارة أو الرطوبة بتأدى إلى أن المخطوطات دى بتكون ضعيفة جدًا، وبالتالى سهل جدًا أنها تتفك أو تتفتت لو حد لمسها، ومينفعش أننا نتعامل معاها بأيدينا»، بحسب «يوسف»: «كان فيه محاولات كثيرة من حوالي 200 سنة، حاولوا أنهم يفكوها بإيديهم ودمرت حاجات كثيرة جدًا، ولذلك كانت الرؤية بتاعة الدكتور أننا نستخدم أشعة مقطعية، نعمل مسح للمخطوطة، ويبقى عندنا ملفات على الكمبيوتر، نقعد ندخل جوه ونفرد على الكمبيوتر، مش محتاجين أننا نلمس المخطوطة».

15 مقطعا من المخطوطة

«المسابقة كان هدفها حاجتين رئيسيتين، إحنا عارفين أزاى ممكن نفرد المخطوطة وتبقي مسطحة، مشكلة المخططات بتاعة هيركلينيوم والجبل بتاعة فيزوفيس، أنهم زمان كانوا بيستخدموا حبر كربوني، والكربون فى الأشعة المقطعية زيه زى ورق البردي، فمش بنكون عارفين نفرق، لو فردنا بنبص منلاقيش حاجة»، كما أوضح «يوسف»: «المسابقة كان هدفها أننا نقدر نستخدم الذكاء الإصطناعي، أننا نقدر نبص ونشوف وأننا نفرد المخطوطة بطريقة أوتوماتيك، الطريقة بتاعة دكتور سيلز كانت بتستخدم لازم حد يقعد ويقعد يرسم الورق فين، ويختار فى البرنامج الورق فين، ووصلنا لـ 15 مقطع من المخطوطة، وقدرنا أننا نفكهم بنسبة تتراوح ما بين 85% وضوح لـ 50%».