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طبيب كبد يكشف وصفة فعالة ضد أمراض القولون: «بصلتين على الريق»

كتب:

منتصر سليمان
10:13 م | الخميس 08 فبراير 2024
الدكتور محمد عبد الوهاب

الدكتور محمد عبد الوهاب

تعتبر آلام القولون من الأمراض التي تنتشر بشكل كبير وتسبب معاناة شديدة للمريض وتجبره على تناول أنواع معينة من الطعام، لذا يحرص الكثيرون على الوقاية من هذا المرض، وكشف الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد ورئيس الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، وصفة فعالة للوقاية من أمراض القولون.

الإكثار من تناول الخضروات وخصوصا البصل

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، خلال لقائه على برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»: «غسيل القولون بالخضار والمياه، كل خضار كتير، حتى لو بصل، لو أكلت بصلتين الصبح على مدى عمرك لن تصاب بالقولون، السائل الأبيض اللى بيطلع من البصلة دا مفيد جدًا، مع الوقت هتتعود عليها».

فوائد البصل 

وأضاف قائلًا «البصل مهم جدًا للجسم، لأنه أولًا بيساعد على الإخراج، ولا يعطي فرصة للإمساك، والإمساك خطر على الجسم»، متابعا: «هو بمثابة غسيل للقولون وهو السلطة الخضراء وشرب المياه».

 

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