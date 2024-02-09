دعاء آخر جمعة في رجب.. مستجاب لتحقيق الأمنيات

يعد شهر رجب من الأشهر المُعظمّة عند الله تعالى، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ويحرص الكثيرون على ترديد دعاء آخر جمعة في رجب، كما يعرف رجب بأسماء أخرى مثل: رجب الفرد لوقوعه منفرداً عن بقية الأشهر الحرم، ورجب الأصمّ لكثرة العبادات فيه، ففيه زيادة الرحمة والمغفرة من الله تعالى، ويفضل فيه الإكثار من الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

دعاء آخر جمعة في رجب

ودعاء آخر جمعة في رجب من الأمور التي يجب على كل مسلم استغلالها ونيل أكبر قدر من الأماني التى يتمناها العبد من ربه، ويحرص على الخشوع والصلاة وأعمال الخير وغيرها من الأمور التى تقرب المسلم من ربه، وتجعله من المستجاب دعاءهم، خاصة وأن الدعاء يغير الأقدار وهو من أعظم الأمور في حياة المسلم.

أعمال في آخر ليلة في شهر رجب

وأوضح الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، أن إدخال السرور على قلب المسلم من أفضل الأعمال التي يمكننا القيام بها ويفضل أن تكون هذه الأعمال في الأشهر المباركة ومنها شهر رجب، ومن أفضل الأدعية في آخر جمعة من رجب، اللهم مع رحيل شهر رجب بشرنا بعفو شعبان وبلغنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وعافية وإحسان، اللهم اجعل أخر جمعه من شهر رجب مغفره لذنوبنا وتطهير لمعاصينا وأدخلنا شهر شعبان بلا ذنوب يا رب العالمين.

ربي إنها آخر ليلة جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وأدخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا، وفي آخر جمعه في شهر رجب أسأل الله أن يهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وأن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.