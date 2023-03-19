«مياه دمياط» تعلن أسماء الناجحين في اختبارات شغل الوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نتيجة 48 متقدما ناجحين في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لشغل وظائف «فني كهرباء – فني ميكانيكا – عامل تشغيل» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 لحاجة الشركة للتعاقد مع الوظائف المذكورة.

استيفاء الأوراق الخاصة بالتعاقد على وظائف شركة المياه 2022

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط الناجحين في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لشغل وظائف «فني كهرباء – فني ميكانيكا – عامل تشغيل» الحضور لمقر الشركة بشارع الدكتور مشرفة لاستيفاء الأوراق الخاصة بالتعاقد على الوظائف المذكورة.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة المياه 2022

وحددت الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي..

- فني ميكانيكا.

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الميكانيكا.

- فني كهرباء

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الكهرباء.

- عامل تشغيل

ويشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.

الأوراق المطلوبة لشغل وظائف شركة المياه 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر المنشور، الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة للتعيين وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022، وهي كالتالي..

- مستند طلب التوظيف الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه.

- صورة من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور وأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- رقم تليفون أرضي/ محمول.

- صورة من الدورات التدريبية المعتمدة من جهات رسمية للمؤهل العالي.