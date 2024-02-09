إنشاء منافذ ومعارض سلعية بأسعار مخفضة للمواطنين في الجيزة

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحية، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها، والحد من حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، إجراء المحافظ جولة تفقدية لعدد من المنافذ والمخابز بمنطقة أرض اللواء في حي العجوزة، واطمئن على أسعار السلع المقدمة وجودة الخبز والالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز.

تعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين

وأكد «راشد» أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي تنفذ بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدًا إنشاء عدد من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام، لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة ومخفضة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك

استمرار شن الحملات الرقابية

وحرص خلال جولته، على الاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكل الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا أنّ الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين كافة، وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين