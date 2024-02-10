حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي لطلاب الثانوية العامة 2024، والتي تُعقد امتحاناتها ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتقيس الفهم لدى الطلاب واستيعاب الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ووفقا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي لطلاب الثانوية العامة 2024 يستمر حتى يوم الخميس 22 فبراير 2024، موضحاً أن الوزارة تستعد بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

الخطوة الأولى:

- يدخل طالب الصف الثالث الثانوي على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم

الخطوة الثانية:

- يدخل الطالب على بوابة مركز المعلومات.

الخطوة الثالثة:

- يضغط الطالب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات 2024

الخطوة الرابعة:

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول

الخطوة الخامسة:

- يبدأ الطالب في كتابة البيانات الأساسية الخاصة به واللغة الثانية .

الخطوة السادسة:

- يرفع الطالب المستندات المطلوبة .

الخطوة السابعة:

- يضغط الطالب على حفظ.

تعليمات مهمة من التربية والتعليم

وحددت الوزارة مجموعة من التعليمات المهمة بشأن عملية التسجيل، وهي أنه لكي يتمكن الطالب من ملء الاستمارة وطباعتها يجب أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه بريد إلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من نفس الموقع الإلكتروني للوزارة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تُعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وتقيس الامتحانات فهم الطالب لمخرجات التعلم، وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس، بضرورة شرح المقررات الدراسية لطلاب الثانوية وفق الخريطة الزمنية بالتفصيل وتخصيص مدة مُحددة لمراجعة ما تم شرحه.