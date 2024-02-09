رابط استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة للتقديم

يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، للشعبتين علمي وأدبي، عن الآليات التي وفرتها جميع المدارس بالإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بكل محافظة، لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة من خلال رابط استمارة الثانوية العامة 2024.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان، إلى أنّ التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2024، متاح لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، حتي الخميس 22 فبراير الجاري، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ولابد أنّ يمتلك الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه واحد، يمكنه الحصول عليه من خلال إنشاء بريد مدرسي جديد.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضحت أنّ رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة تقدر بـ200 جنيه، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، إضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.