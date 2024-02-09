رجل يخلع ضرسه بطريقة غريبة لعدم عثوره على طبيب.. ماذا حدث له؟

ظل يعاني من آلام شديدة في ضرسه، لمدة 6 أشهر، حتى اضطر إلى التخلص من معاناته بنفسه، دون الحاجة إلى الذهاب للطوارئء، ولكن طريقته الغريبة كانت سببًا، في زيادة آلامه لفترة من الوقت ثم تناول الشوربة فقط، حتى تعافى ومارس حياته بشكل طبيعي مرة أخرى.

كريس لانجستون يبلغ من العمر 50 عامًا، يعيش في مدينة «أوسويستري في شروبشاي» بالمملكة المتحدة، ويعمل في الكشف عن المعادن عانى من آلام شديدة في ضرسه، ولم يتمكن من العثور على موعد لزيارة الطبيب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة ستة أشهر، حتى زاد الآلم وساءت حالته، وأصبح ضرسه مفككًا، بحسب صحيفة «dailymail».

الرجل الخمسيني يخلع ضرسه باستخدام كماشة

اضطر الرجل الخمسيني إلى خلع ضرسه، باستخدام كماشة لعدم قدرته على الذهاب إلى طبيب، حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، مثل تناول الطعام والمضغ جيدًا بشكل طبيعي، دون الشعور بأي آلام، قائلًا: «كنت أعاني من آلام شديدة، وتتزايد يومًا بعد يوم، حتى اضطررت إلى خلع ضرسي الخلفي، حتى أتمكن من تناول الطعام وشرب المياه، والتحدث أيضًا دون وجود صعوبة».

«لانجستون» يخلع ضرسه في حمام منزله

دخل «لانجستون» حمام منزله، وأمسك بكماشة وخلع ضرسه المصاب، بدلًا من اللجوء إلى خيار وحيد، بدفع 90 جنيهًا إسترلينيًا لإزالة أسنانه بشكل خاص، على بعد 30 ميلاً، عند أقرب طبيب أسنان للطوارئ، إلا أنه اختار الاعتماد على نفسه، في التخفيف من آلامه الشديدة.

آلام «لانجستون» تتزايد يوما بعد الآخر

دمرت آلام الأسنان حياة «لانجستون»، وزاد الألم بعد خلع ضرسه باستخدام الكماشة، وأجبره على تناول الشوربة لعدة أيام: «خلع السن جلب لي الارتياح، على الرغم من الفراغ في فمي».