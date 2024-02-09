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بعائد يصل إلى 23%.. EGBANK يعلن تفاصيل طرح شهادة ثروة بلس

كتب:

منة العشماوي
08:52 م | الجمعة 09 فبراير 2024
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

أعلن البنك المصري الخليجي، إعادة طرح شهادة ثروة بلس الثلاثية بعائد يصل إلى 23% في أول سنة، وفائدة متغيرة للسنة الثانية والثالثة.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة ثروة بلس بحسب الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي EGBANK.

تفاصيل شهادة ثروة بلس الثلاثية

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- متاحه للأفراد الطبيعيين فقط بما في ذلك القصر.

- دورية صرف العائد شهري فقط.

- يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وبحد أقصى 90% من القيمة الاسمية للشهادة وبمعدل عائد متغير لا يقل عن 2% عن العائد المطبق على الشهادة في تاريخ منح القرض، ويتم تغيير معدل العائد على القرض طبقا لنسبة تغيير العائد على الشهادة بشرط الحفاظ على هامش لا يقل عن 2%.

تفاصيل أسعار العائد على شهادة ثروة بلس

- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

- يتم البدء في احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

- معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة.

- معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا.

- معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة.

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بقلم منة العشماوي