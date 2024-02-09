بعائد يصل إلى 23%.. EGBANK يعلن تفاصيل طرح شهادة ثروة بلس
كتب:
منة العشماوي
08:52 م | الجمعة 09 فبراير 2024
صورة - أرشيفية
أعلن البنك المصري الخليجي، إعادة طرح شهادة ثروة بلس الثلاثية بعائد يصل إلى 23% في أول سنة، وفائدة متغيرة للسنة الثانية والثالثة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة ثروة بلس بحسب الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي EGBANK.
تفاصيل شهادة ثروة بلس الثلاثية
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- متاحه للأفراد الطبيعيين فقط بما في ذلك القصر.
- دورية صرف العائد شهري فقط.
- يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وبحد أقصى 90% من القيمة الاسمية للشهادة وبمعدل عائد متغير لا يقل عن 2% عن العائد المطبق على الشهادة في تاريخ منح القرض، ويتم تغيير معدل العائد على القرض طبقا لنسبة تغيير العائد على الشهادة بشرط الحفاظ على هامش لا يقل عن 2%.
تفاصيل أسعار العائد على شهادة ثروة بلس
- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.
- يتم البدء في احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.
- معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة.
- معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا.
- معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة.