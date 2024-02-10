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تدشين عيادة للتغذية العلاجية في مجمع سيدي عبد الرحيم للتأمين الصحي بقنا

كتب:

رجب آدم
11:05 ص | السبت 10 فبراير 2024
محافظ قنا

محافظ قنا

أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي، تدشين عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدي عبد الرحيم للتأمين الصحي بقنا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير على المرضى وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحي لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي.

عيادات المرضى بقنا

وأضاف «كمال»، أن الهدف من إنشاء العيادة مساعدة المرضى المترددين على عيادة سيدي عبد الرحيم للتأمين الصحي من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، فضلا عن تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية، مشيرًا إلى أن عيادة التغذية العلاجية ستضم الدكتور محمود ناجح صديق أخصائي تغذية علاجية أطفال، والدكتورة رحاب جمال مصطفى دبلوم التغذية العلاجية.

خدمات العيادة الخارجية

وتوفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى والسكري والأطفال وسكر الحمل والدعم الغذائي والحساسية والفشل في النمو وغيرها.

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بقلم رجب آدم