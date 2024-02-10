كارت أحمر لإسرائيل.. رفض لمشاركة الاحتلال في المحافل الدولية الرياضية

منذ بداية الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، ويعبِّر الناس في مختلف دول العالم عن غضبهم من الاحتلال الإسرائيلي بكثير من الأشكال، ولم يكن الرياضيون بمنأى عن ذلك، حيث حدثت العديد من المناوشات ضد اللاعبين الإسرائيليين في الملاعب العالمية التي اعتبرت منصة للتعبير عن الرأي السياسي والاحتجاج ضد الأفعال التي يقوم بها الاحتلال.

سيدات أيرلندا يرفضن مصافحة لاعبات إسرائيليات

حدثت في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات لـ2025 في ريجا عاصمة لاتفيا، موجة من الجدل والانقسام السياسي بين اللاعبين والجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث إن فريق كرة السلة الأيرلندي للسيدات رفض ببساطة مصافحة لاعبات منتخب إسرائيل قبل بدء المباراة، ولم ينتهِ الأمر بذلك بل امتد ليتضمن تصريحات من الجانبين تنم عن التوتر السياسي بينهما.

حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم

تلقت إسرائيل دعوات لحظر مشاركتها في كرة القدم من قبل مجموعة من اتحادات كرة القدم في الشرق الأوسط، نتيجة للحرب التي تشنها في غزة، وفقًا لرسالة أوردتها شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وفي مواجهة هذه الدعوات، دعا الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، الاتحاد الدولي «فيفا»، إلى فصل السياسة عن الرياضة والسماح لمنتخب إسرائيل بمواصلة التأهل لبطولة أوروبا للرجال، وقد قاد الأمير الأردني علي بن الحسين محاولة لطرد لاعبي كرة القدم الإسرائيليين من الاتحاد الغربي الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 12 دولة عربية.

سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيانًا رسميًا في عام 2023 بسحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا من إندونيسيا، وذلك عقب سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، كان مضمون هذه الاحتجاجات هو الرفض السياسي والشعبي الإندونيسي لحضور منتخب إسرائيل إلى البلاد، وذلك بعد إرسال حاكم جزيرة بالي الإندونيسية لخطاب إلى وزير الشباب والرياضة في بلاده، يعلن فيه رفضه حضور الفريق الإسرائيلي للمشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم.

هذا القرار لم يكن سوى تجسيدا للرفض الشديد لتواجد الفرق الإسرائيلية في الفعاليات الرياضية، وهو ما يعكس التوتر السياسي والاجتماعي الذي يحيط بإسرائيل دائمًا في المجال الرياضي وخارجه.