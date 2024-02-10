5 عقوبات تنتظر المتعدي على الأرض الزراعية.. احذر الوقوع فيها

أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات تنفيذ عدد من الضوابط والعقوبات لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية وأي أعمال تتم في هذا الشأن دون ترخيص وإنفاذ القانون على المخالفين، وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها لكل من تسوِّل له نفسه القيام بمخالفة بناء أو تعدٍ على الأرض الزراعية ويتم تطبيقها على الفور، ومنها ما يلي:

- تسيير حملات للإزالة الفورية للمخالفة.

- تحرير محضر ضد المخالف وتحويل الأمر للنيابة.

- إبلاغ التموين لوقف الدعم التمويني حيث تم إيقاف أكثر من 80 ألف بطاقة تموين بسبب التعديات ومخالفات البناء.

قانون الزراعة

- إجراءات صارمة وفق قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، حيث نصت المادة 152 من القانون على معاقبة كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

إجراء ضد المهندس والمقاول

- معاقبة المهندس المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات نقابة أو المقاول من سجلات المقاولين طوال مدة العقوبة.