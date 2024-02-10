لجنة خدمة الأسرة بالإبراشية تنظم برنامج أساسيات المشورة للخدام

نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، برنامج أساسيات المشورة للخدام، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

دور الخدام في خدمة الأسرة

وأكد رئيس الأساقفة، أهمية دور الخدام في خدمة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يساعد الخدام في تنمية خدمة الكنيسة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعليم علم النفس والمشورة للخدام، إذ انضم له 60 من قساوسة وخدام الكنيسة، إذ يستمر البرنامج لمدة عام، وعلى أن يحضر المتدربين محاضراته المكثفة كل شهرين يشترك في تقديم المادة الدراسية الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، والدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي الاطفال والمشورة الزوجية ورئيس المجلس القومي للصحة النفسية بأسيوط.

رعاية الأسر داخل إبراشية الكنيسة الأسقفية

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصا لرعاية الأسر داخل إبراشية الكنيسة الأسقفية بمصر، والتي تضم 27 كنيسة في مختلف المحافظات داخل مصر، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.