أذكار ما بعد الصلاة وفضلها.. كنوز من الرحمات ومغفرة للذنوب

أذكار ما بعد الصلاة هي أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يُسن للمسلم قولها بعد الانتهاء من أداء الصلاة، فقد ورد عن النبيّ، جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة، ولا بأس أن تكون جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين، وفقا لدار الافتاء.

فضل أذكار ما بعد الصلاة

هناك العديد من الفضائل لـ أذكار ما بعد الصلاة منها مغفرة الذنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»، وقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة «قل هو الله أحد، الفلق، الناس» بحسب الإفتاء.

وعن استجابة الدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين كل أذانين دعوة لا تُرد»، والشعور بالراحة والسعادة فإن ذكر الله تعالى يُطمئن القلب ويُذهب الهم والغم.

أهم أذكار ما بعد الصلاة

التسبيح: سبحان الله 33 مرة، التحميد: الحمد لله 33 مرة، التكبير: الله أكبر 33 مرة، التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، الدعاء: الدعاء بما شاء المسلم من حاجات الدنيا والآخرة.

نصائح لقول أذكار ما بعد الصلاة

الاستمرار على قولها بعد كل صلاة، مع التدبر في معاني الأذكار، والدعاء بخشوع وتضرع وأذكار ما بعد الصلاة هي كنوز من الرحمات والمغفرة، فاحرص على قولها بعد كل صلاة لتنال رضا الله تعالى وتُحظى برحماته.