هشام الحلبي: الحكومة الإسرائيلية ترغب في التخلص من الفلسطينيين

علق اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

1.4 مليون نازح في رفح

وقال خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «إذا حدثت تلك العملية ستكون كارثة إنسانية لأن نحو 1.4 مليون من النازحين متواجدين في مكان لا يسع إلا لنحو 300 ألف نسمة وأي ضرب حتى لو كان دقيقا فإن آثار التفجيرات والشظايا ستحدث خسائر بالغة في صفوف المدنيين وسيكون أكبر من ضحايا غزة وخان يونس».

وأكمل: «رفح الفلسطينية آخر مدينة يذهبون إليها أن حدثت العملية العسكرية فإن ذلك يطرح سؤالا هل السكان سوف يغادرون للشمال أم الدفع بهم إلى سيناء؟ أنا أرى أن الحكومة الحالية ترغب في إحياء مشروع قديم وهو التخلص من الفلسطينيين عبر تهجيرهم من غزة لسيناء والضفة إلى الأردن».

مصر جاهزة لجميع السيناريوهات

وشدد على أن كافة السيناريوهات مصر جاهزة لها قائلا: «المادة الثالثة في معاهدة السلام البند 1 فقرة ج تنص على أنه يمتنع الطرفان عن تهديد بعضهما باستخدام القوة بشكل مباشر أو غير مباشر.. السؤال هل ستضحي إسرائيل بهذا الكلام وهي المعاهدة الناجحة التي ضمنت استقرار المنطقة لعقود طويلة».

وأوضح أن إسرائيل حال إقدامها على تلك الخطوة سوف تفتح على نفسها جبهة ولا تحمل نتائجها ساخرا: «إذا كان هو متعثرا مع حماس الذين يبلغ عددهم 30 ألفا فكيف سوف يفتح جبهة جديدة؟».

وحول محور فلاديفيا، قال: «أي تحرك في هذه المنطقة وفقا لمعاهدة السلام يتطلب مشاورات مع الدولة المصرية ولازم يبقى معروف القوات اللي هتدخل حجمها إيه وداخله ليه؟ هل هي ضد معاهدة السلام أم لا؟ والترتيبات الأمنية يجب أن يكون متفقا عليها من الطرفين المصري والإسرائيلي وفقا لمعاهدة السلام ولا يجوز تخطيها».

واختتم: «الحكومة الإسرائيلية تريد محاصرة غزة من كافة الاتجاهات حتى الجانب الغربي للقطاع وهي منطقة الحدود مع مصر».