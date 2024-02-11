«الأرصاد» تحذّر قائدي المركبات من الشبورة والضباب: انتبهوا من أجل سلامتكم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات والسائقين على الطرق من شبورة كثيفية تصل إلى حد الضباب تعيق الرؤية الأوفقية، وطالبتهم بالحذر الشديد خاصة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، والمؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية، والطرق القريبة من المناطق والمسطحات الزراعية.

شبورة وضباب على الطرق

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات باتباع تعليمات رجال المرور من أجل السلامة على الطرق، واتباع التعليمات التالية.

- استخدام أنوار الانتظار لتصبح المركبة مرئية بالنسبة للغير.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة.

- ترك مسافة أمان بينك وبين المركبات الأخرى على الطريق.

- عدم الوقوف في منطقة الشبورة.

- استخدام مصابيح الشبورة.

- فتح زجاج المركبة لمنع تكاثر المياه داخلها.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ طقس اليوم يكون دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري وشمال الدلتا وحتى محافظات مصر الوسطى وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّه مع بداية ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة على السواحل والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.