فيلم ليلة العيد مهدد بالرفع من دور العرض.. حقق 331 جنيها إيرادات في يوم

تذيل فيلم «ليلة العيد» بطولة الفنانة يسرا، إيرادات شباك التذاكر بدور العرض منذ طرحه، ما يجعله مهددا بالسحب من السينمات خلال الأيام المقبلة.

إيرادات فيلم ليلة العيد

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم ليلة العيد يعاني من ضعف في الإيرادات، إذ حل أمس الجمعة في المركز الأخير في شباك التذاكر، وحقق إيرادات 331 جنيها فقط.

وأضاف أن الفيلم جاء في المرتبة الأخيرة، وهو مهدد برفعه من دور العرض، استعدادًا لطرح عدد من الأعمال الأخرى تزامنا مع عيد الحب.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي وهنادي مهنا وريهام عبد الغفور وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.