«الصحة» توجّه نصائح مهمة للمواطنين قبل رمضان.. بينها «تقليل المنبهات»

وجّهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستعداد لشهر رمضان الكريم عن طريق اتباع مجموعة من التعليمات المهمة للحفاظ على صحة الإنسان، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

نصائح «الصحة» قبل شهر رمضان

وجاءت النصائح التى حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- الإقلاع عن التدخين.

- تقليل شرب المنبهات كالشاي والقهوة.

- تقليل شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

- تقليل تناول الحلويات.

- اعتماد نظام صحي غني بالخضروات والفواكه.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بشأن الخط الساخن لها والعمل على مدار 24 ساعة بشأن تلقي أي استفسارات مختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان الكريم حتى لو نصف ساعة يوميا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل المبادرات الصحية خلال شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أنّ هناك توجيهات مهمة لحصول المواطن على الخدمة الصحية كاملة دون وجود أي معوقات.