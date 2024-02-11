محافظ الجيزة: ضخ 15 ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقة اكبر حزمة للحماية الاجتماعية وذلك لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.

زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

وأكد «راشد»، في بيان، اليوم الأحد، اتخاذ المحافظة عدد من الخطوات الجادة لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق لتلبية كافه احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى ضخ نحو 15 ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى خلال الشهرين الماضيين وذلك بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية.

تجهيز المعرض الرئيسي ـهلا رمضان

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، جاري العمل على تجهيز المعرض الرئيسي لأهلا رمضان بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، بالإضافة إلى إقامة 10 معارض أهلا رمضان على مستوى قطاعات المحافظة؛ وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة.

وأكد تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والسلاسل التجارية لمتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع ومنع التلاعب، موجها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية لما للمشروع من أهمية كبيرة، بالإضافة إلى توصيل الصرف لعدد 11 شارعا جانبيا.

تكثيف حملات رفع الإشغالات

كما كلف المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع تعديات سوق البطران بحى الهرم لإعادة الانضباط بالشارع، لافتًا إلى أن أحياء المحافظة تشهد تنفيذ ثلاث حملات يوميًا تستهدف المرور على المقاهى والأسواق والباعة الجائلين، كاشفا عن توسع المحافظة في إقامة الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية منها 6 أسواق تم إنشاءها بالطالبية وبولاق الدكرور والهرم بالإضافة إلى 8 أسواق حضارية بالصف واطفيح لاستيعاب الباعة الجائلين ومنع الأسواق العشوائية.