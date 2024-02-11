مدير معرض يقدم نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة «فيديو»

كشف عصام ضاحي، مدير أحد معارض السيارات، عن نصائح مهمة لابد أن ينتبه إليها الشخص عند شراء سيارة مستعملة، وذلك خلال لقائه ببرنامج «أوتو درايف»، المذاع على «تليفزيون الوطن».

وقال «ضاحي»: «أهم شيء أثناء شراء سيارة مستعملة لابد من عقد ابتدائي بين البائع والمشتري، حتى يكون هناك إقرار استلام، ولإثبات إنني قمت باستلام السيارة في ذلك التوقيت والتاريخ، لأنه لو كانت هناك أي مشكلات تخص السيارة، لا يقع للبائع في أي مشكلة قانونية، وبعد ذلك ننتقل إلى خطوة التسجيل، ليقوم المشتري بعمل عقد مسجل، والقيام بتسجيل السيارة باسمه، حتى لا يقع في أي مشكلات، وحتى يقوم بعدها بنقل الملكية، واستلام رخصة عليها الاسم».

عمل استعلام أمني عن السيارة

وتابع: «أهم شيء لابد أن تقوم به هو عمل استعلام أمني عن السيارة، لأنه في حالة وجود أي مشكلة قانونية، فإن المشتري هيواجه مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الترخيص، وبالتالي يتفاجأ المشتري بوقوف كل إجراءات ترخيص سيارته».