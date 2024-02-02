خطوات نقل ملكية سيارة من مرور إلى آخر ورسوم الترخيص.. إليك الطريقة

يهتم الكثيرون من مالكي السيارات الراغبون في إتمام عمليات بيع أو شراء للسيارات، بمعرفة كل ما يتعلق بـ خطوات نقل ملكية سيارة من مرور إلى مرور، حيث إنها تستلزم إنهاء العديد من الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل رخصة السيارة وملفها، حتى لا يتعرض المالك لتوقيع عقوبة عليه.

وفي ظل وجوب نقل ملف السيارة من إدارة المرور التابع لها إلى إدارة مرور محل الإقامة الجديد، نوضح أنه إذا كانت رخصة السيارة مازالت سارية، لا يستلزم تغيرها على الفور، بل يمكن تغيرها وفقا لإدارة المرور الجديدة عند انتهائها رسميا.

خطوات نقل ملكية سيارة من مرور إلى مرور

لذا نستعرض في السطور التالية، خطوات نقل ملكية سيارة من مرور الى مرور، وذلك وفقا لتصريحات سابقة من الخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي لـ«لوطن»، وهي كالتالي:

- ملف نقل ملكية.

- مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك.

- ورق فحص.

- تأمين إجباري.

- طفاية حريق.

- مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- رخصة القيادة.

- شهادة المخالفات.

- بطاقة رقم قومي.

- شهادة بيانات في حالة إذا كانت رخصة السيارة منتهية.

- صورة بطاقة للمالك الجديد والقديم .

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة بشرط أن يكون موثقا من الشهر العقاري.

- خضوع السيارة للفحص الفني.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- - تقديم توكيلات السيارة للبائع والمشتري.

إجراءات نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل

وفي ذات السياق حددت وزارة الداخلية عددا من الإجراءات اللازمة لـ نقل ملكية سيارة من مرور إلى مرور، وهي على النحو التالي:

- طلب نقل قيد وذلك من خلال نموذج 251 مرور.

- إثبات شخصية ومحل إقامة لملك السيارة الجديد.

- ملحق وثيقة التأمين الإجباري.

- نموذج الفحص الفني للمركبة.

- نموذج للفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء بالمركبة.

- شهادة براءة ذمة من النيابة المختصة.

- تسليم اللوحات المعدنية القديمة.

- صرف اللوحات المعدنية الجديدة من المرور الجديد.

مشاكل تعوق نقل ملكية السيارة

- عدم اكتمال الأوراق المطلوبة.

- وجود مخالفات مرورية لم تسدد على السيارة.

- اختلاف البيانات الخاصة بالسيارة عن البيانات والأوراق المطلوبة.

رابط معرفة قيمة مخالفات المركبة وتسديدها

- الدخول إلى موقع النيابة العامة هنــــا.

- أيقونة خدمات نيابات المرور.

- أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

- أيقونة التصالح الفوري.

- إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

- تظهر قيمة المخالفات.

- إدخال الرقم القومي .

- إدخال رقم الهاتف.

- أيقونة دفع قيمة المخالفات.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

- يظهر قيمة سداد المخالفات على سيستم المرور.

كل ما تريد معرفته عن ضرائب ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات

- CC أكثر من 1030 إلى 1330 قيمة الضريبة بـ 675 جنيها.

- CC أكثر من 1330 إلى 1630 قيمة الضريبة 1050 جنيها.

- CC من 1330 إلى 1630 قيمة الضريبة بـ2250 جنيها.

- CC من 1630 إلى 2030 قيمة الضريبة 9000 جنيه.

رسوم ترخيص سيارة جديدة

- دفع 750 جنيها ضريبة وذلك عن كل عام، ووفقا لسعة اللترية للمركبة.

- دفع مبلغ 300 جنيه وذلك لمدة عام للتأمين الإجباري.

- دفع رسوم الملصق الإلكتروني ورسوم اللوحات المعدنية والبالغة بـ225 جنيها.

- دفع رسوم منظومة النقل الذكي وهى قيمة مالية تبدأ من 60 وتصل لـ350 جنيها عن كل عام.

- دفع القيمة المالية لشراء طفاية الحريق نحو 450 جنيها.

- دفع القيمة المالية لشراء حقيبة إسعافات أولية نحو 250 جنيها.