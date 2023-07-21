خبير قانوني يحذر من 5 حيل للنصب عند شراء سيارة.. أبرزها تغيير الموتور

تكثر ممارسات النصب في بيع السيارات المستعملة، عن طريق عمليات التزوير في أوراق السيارات خاصة من يرفض المرور تجديد التراخيص لها، وكذلك السيارات المهربة جمركيًا، لذا يجب على الشخص المقبل على شراء سيارة مستعملة أن يراجع جميع الأوراق حتى يتأكد من صحة الأوراق قبل إتمام عملية الشراء.

حيل النصب عند شراء السيارات

وبحسب الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إنه من الأفضل لمن يقبل على شراء سيارة جديدة أن تكون رخصة السيارة سارية وبالتالي فإن هذه السيارة كافة أوراقها سليمة وملف الترخيص في المرور يضمن الأوراق الصحيحة أما أن تشتري سيارة تم تغيير موتور ولم يثبت في المرور فهذا أمر في غاية الخطورة.

تنشر «الوطن» 5 حيل يلجأ إليها النصابون في ممارسة النصب على ضحاياهم:

- كثرة السماسرة والوسطاء الذين يعرضون السيارات بمواصفات جيدة وبعدها تكتشف عيوب كثيرة بها ويصعب إعادتها بسبب صعوبة التواصل مع هؤلاء الأشخاص لذا يفضل شراء السيارة من المالك وليس وكيلًا.

- يكثر الغش والتدليس في أسواق السيارات لأن البائع لا يعرف المشتري لذا يفضل شراء السيارة من شخص مضمون يمكن الرجوع إليه.

- تتمثل طرق النصب في تغيير عجلات السيارة أو الموتور دون الإفصاح عن ذلك للمشتري.

- قم باستخراج رخصة جديدة للسيارة، مُثبت بها المحرك الجديد، وتأكد من تطابق الأرقام مع مستندات المحرك.

- شراء موتور جديد من تاجر معتمد وتقديم فاتورة الشراء والإفراج الجمركي الخاص به ويتم إرساله للإدارة العامة للمرور عن طريق ظرف مغلق بالبريد ويتضمن رقم الموتور.

أسباب تغيير محرك السيارة

- أن تكون تكلفة صيانة محرك السيارة أعلى من تكلفة استبداله.

- إعادة إحياء السيارات القديمة المتوقفة عن العمل لفترة طويلة.

- زيادة قوة السحب ورفع أداء المركبة.

- ارتفاع تكلفة تزويد المحرك، بينما يمكن تركيب آخر أكثر قوة وبثمن أقل.