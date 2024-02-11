بالأسماء.. ترقية 20 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرسا في جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من رشا لطفى محمد يونس بكلية الطب، وسحر حسونة حسن بكلية العلوم، وعلاء الدين توفيق إبراهيم بكلية التجارة، وهبة حلمي لطفي الجمل، وأحمد محمد شوقي بكلية التربية الرياضية.

وظيفة أستاذ مساعد

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من آلاء محمد رضا، ورشا على محمد صالح، وتامر محمود عبدالعزيز، وهاجر سليمان السيد، ونورهان أحمد راغب، وأيمن محمد سمير، وإسلام أحمد توفيق بكلية الطب، ومنى نبيل كمال الفقي، وآلاء إبراهيم عبدالرحمن عتلم، ورغدة زهير محمد بكلية العلوم، ويوسف أحمد يوسف حجاج بكلية الصيدلة، وعلي مصطفى على حسن، وأحمد السيد أحمد عواض، وشيماء حسنين عبدالمنعم بكلية التربية الرياضية، وآية طلعت أحمد بكلية التربية النوعية.

وظيفة مدرس

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من إيمان عبدالله أحمد فتحي، ومحمد السيد عبدالله، وهبة الله عبدالحليم محمد، وأحمد محمد أحمد فهمى، ومروى محمد عبدالمنصف، وسمر مدحت يوسف، ومحمد منير محمد الزغبي، وهدير شاكر صلاح أبو عاصي، وآية فتحي محمد عقيلة، وإيمان صبحي أحمد عبداللطيف، سها على عبدالغني ابوقشطة، بسمة عادل السيد مراد ، فاطمة سليمان السيد الساهى ، الشيماء ماجد محمد عبدالنبي، غادة محمود سالم، مروه إبراهيم فرج الموافى، نانسي ناجى عبدالهادى، أميرة علاء الدين عكيلة ، ايمان السيد المحمدي، منة الله عبدالله عبدالله القاضى، شيماء شيبه الحمد عبدالله، منار محمود عبدالفتاح، أميرة عزت زكى، آيه سعيد أنور، عمر مصطفى السيد أبوفراج، أحمد فتحي صالح، عبدالرحمن عبدالحكيم عبدالوهاب، ابرار محمد عبدالله عبدالحميد، اسماء محمد على محمد ، شيماء هادى محمود، أسماء رشاد عبدالرحيم بكلية الطب أمل نبيه ابواليزيد بكلية التربية ، آيه عبدالعزيز ابراهيم ، هانم فاروق عبدالفتاح بكلية العلوم، نجلاء فتحى محمد بكلية الآداب، عمر حسين كمال، آلاء محمد على محرز بكلية الهندسة، أسماء عبدالعظيم عبدالفتاح بكلية التربية الرياضية.

كما وافقت الجامعة على على منح 30 درجة دبلوم، وعدد 77 درجة ماجستير، وعدد 27 درجة الدكتوراه.