خطة تطوير جامعة العريش.. 4 منشآت جديدة وحديقة للطلاب وبوابات ممغنطة

تستعد جامعة العريش في محافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة بالحرم الجامعي، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة منها داخل المواقع الإنشائية.

تجهيز 4 منشآت جديدة في جامعة العريش

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، إن هناك استعدادات جارية لافتتاح 4 منشآت جديدة في أعياد سيناء خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن العمل يُجرى على قدم وساق من أجل تشييد أقسام الجامعة بشكل حضاري ومتطور، بعد أن وصلت عدد الكليات في الجامعة إلى 12 كلية، بما فيها الحاسبات والمعلومات، والاستزراع السمكي، وكلية الطب البشري.

تركيب بوابة إلكترونية في مدخل الجامعة

وأشار «الدمرداش» إلى أن هناك نهضة تعليمية وحضارية تُشيد في جامعة العريش، من حيث الإنشاءات ومدخل البوابة الرئيسية، والذي يتم تشييده بنظام الكارت الممغنط، ليكون الدخول من البوابات الإلكترونية للطلاب وهيئة التدريس، على أن يتم تخصيص مدخل خاص بالضيوف، ومدخل آخر بالعاملين بالجامعة، وتخصيص بوابة رئيسية بحراسات من أمن الجامعة لدخول السيارات الخاصة بالعاملين في الجامعة إلى أماكن انتظار السيارات في أحد أركان الجامعة الداخلية.

حدائق داخلية بمقاعد للطلاب

وذكرت جامعة العريش في بيانها، أنه سيتم خلال أسابيع بدء تنفيذ فكرة الحدائق في وسط الجامعة، وستكون بين الكليات وبعضها، وأيضا في الأراضي والمساحات الخالية، مع زرعها بأشجار، لإمكانية جلوس الطلاب، وأيضا لإضفاء نوع من المنظر الجمالي بساحة الجامعة الرئيسية.