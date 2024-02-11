«الحشاشين» في مواجهة «شهريار»

الأعمال الدرامية التاريخية والأسطورية عادت تتصدر الساحة والأذهان مرة أخرى برؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال تقديم مسلسلات بالسباق الرمضانى، وذلك بعد النجاح الكبير وتفاعل الجمهور مع مسلسل «الإمام الشافعى»، الذى طُرح العام الماضى فى موسم دراما رمضان.

ويُعرض هذا العام عملان تاريخيان لفنانين كبيرين على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما مسلسل «الحشاشين» للفنان كريم عبدالعزيز، ومسلسل «ألف ليلة وليلة» للفنان ياسر جلال، إذ ينتظر الجمهور عرضهما فور إعلان مشاركتهما فى السباق.

مسلسل «الحشاشين» تدور أحداثه فى القرن الـ11، حول قصة حسن الصباح، الذى يجسد دوره كريم عبدالعزيز، وهو شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى «مذهب الإسماعيلية الشيعى» فى سن 17 عاماً، ويبدأ رحلة مليئة بالمغامرات بعد تأسيسه الجماعة التى سُميت لاحقاً بـ«الحشاشين»، وتتنوع المشكلات والصراعات التى يواجهها، بين سياسية وعسكرية وشخصية.

ويتكون مسلسل «الحشاشين» من 30 حلقة، تُعرض خلال شهر رمضان 2024، وتقدّم كل حلقة تطورات جديدة فى حياة حسن ورحلته مع تلك الجماعة، وكيف يتغلب على التحديات وينجح فى مواجهة أعدائه، ويشارك فى المسلسل كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، وغيرهم، وهو تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

أما الفنان ياسر جلال فيواصل استكمال مشاهده فى مسلسله «ألف ليلة وليلة» داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، فى ديكور خاص بالعمل، والمقرر أن ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل.

يشارك فى بطولة العمل عدد كبير من النجوم بجانب ياسر جلال، منهم: أحمد بدير ونور وأحمد ماهر وشيرى عادل وياسمين رئيس وسامى مغاورى ومايان السيد وعدد من الشباب والوجوه الجديدة. إخراج إسلام خيرى وكتبه أنور مغيث.

مسلسل «ألف ليلة وليلة» ينتمى إلى الأعمال الضخمة إنتاجياً، خاصة أن طبيعة العمل تعتمد على التصوير الخارجى والجرافيك عالى الجودة بشكل كبير، لاحتوائه على عالم كبير من السحر والأسرار والحكايات.

فالجميع يعلم حكاية الملك «شهريار» فى حكايات «ألف ليلة وليلة»، الذي كان ملكاً عادلاً وصالحاً إلا أنه يمر بصدمة مؤلمة فى حياته، وهذا الذى حدث مع الملك شهريار، كان له أخ أصغر منه وتقوم زوجتاهما بخيانتهما مع العبيد، فأصيب بحالة كره للنساء جميعاً، وهو ما سيجسده الفنان «ياسر جلال» بأسلوبه الخاص، وأخذ يتزوج النساء الواحدة تلو الأخرى ويقتلهن فى صبيحة الزواج، فخافت النساء بطشه إلا شهرزاد، التى ستجسدها الفنانة «ياسمين رئيس»، ابنة وزيره التى تقدمت للزواج منه.

وتُستكمل الأحداث بروى شهرزاد لشهريار القصة تلو الأخرى كل ليلة حتى فجر اليوم التالى دون أن يمسها وتشوقه لمعرفة نهاية القصة التى لم تكن تنهيها إلا فى الليلة التالية حتى وصل عدد القصص التى روتها إلى ألف قصة وقصة روتها فى ألف ليلة وليلة شُفى الملك بعدها وأحبها وأصبحت شهرزاد ملكته.