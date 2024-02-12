«المعلمين» تعلن زيادة مالية جديدة في الميزة التأمينية للمعاشات

تعقد نقابة المعلمين، بعد غدٍ، مؤتمرها السنوى العام برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بحضور رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها في جميع المحافظات، لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالي، والتي سيتم إثرها إعلان قيمة الزيادة الجديدة في الميزة التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة التي سيحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد، وتطبق على الخارجين على المعاش بدءًا من أول يناير 2024.

ويشهد المؤتمر إعلان جهود المجلس الحالي للنقابة، بالأرقام والإحصائيات ما تم من تطوير للخدمات منذ تولي المسؤولية في يونيو عام 2014، وكشف قيمة المصروفات خلال السنوات الماضية ومنها المعاشات وخدمات صندوق الزمالة.

زيادة مالية سنويا في الميزة التأمينية

ووضع مجلس نقابة المعلمين الحالى برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قاعدة أساسية منذ عام 2014، مستمرة حتى العام الحالي 2024، بعمل دراسة اكتوارية كل عام يقوم بها أحد الخبراء الماليين المعتمدين، يتحدد إثرها زيادة مالية سنويا في الميزة التأمينية لصندوق الزمالة وهو المبلغ المالي الذي يحصل عليه المعلم عند بلوغه سن المعاش، إضافة لزيادة المخصصات المالية للخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين، منها القرض الحسن وقرض الزواج، وجميعها دون فوائد، بجانب الإعانات المالية لأصحاب الأمراض المستعصية، وإعانة الوفاة بحادث، ودعم العمرة للأعضاء.