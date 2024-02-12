رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جهاز الشروق: انتهاء تطوير وتجميل أحد ميادين مركز الخدمات

كتب:

أيمن حمزة
04:19 م | الإثنين 12 فبراير 2024
رىئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد تدشين ميدان جديد للمدينة

رىئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد تدشين ميدان جديد للمدينة

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، انتهاء تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسي رقم 2، والواقع بقطاع شرق المدينة خلف مشروع دار مصر السكني مباشرة.

وأضاف المهندس رئيس الجهاز، خلال جولته التفقدية بمدينة الشروق قبل قليل، أنّ الميدان يوزع الحركه بين مناطق العمارات والفيلات وذلك بالطريق الفاصل بين كمبوند " دار مصر ، وجنه" موضحاً أن الأعمال شملت على تنفيذ مشايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخل السيكاس مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعى لترشيد إستهلاك مياه الرى وكذا الزلط الديكورى والإناره لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسه الجماليه للميدان.

كما أضاف المهندس " سعد" أن تلك الأعمال تأتى فى إطار خطة الجهاز لتطوير وتجميل الميادين بهدف ظهور المدينه فى أبهى الصور الحضاريه .

 

وفي سياق متصل صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن لجنة إزالة المبانى المخالفه تمكنت من إزالة أعمده خرسانيه زائده عن التراخيص الصادره لأحد العقارات بمنطقة عمارات مركز المدينة رقم 1 ،وذلك نظراً لقيام صاحب المخالفه بتنفيذ أعمده بغرض زيادة النسبة البنائية بالسطح ، وكذا بمنطقة الردود بالبدروم بالمخالفة للإشتراطات.

وتمثلت الإزالة فى هدم الأعمده المُنفذه خارج النسبه القانونية كما قامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفه بتحمل نفقة الإزاله .

 

رئيس جهاز الشروق يعلن الإنتهاء من " تطوير وتجميل" أحد الميادين بمركز خدمات المدينة

 

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائيه وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون ، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق .

 

اقرأ المزيد:

جهاز مدينة الشروق يطرح قطع أراضي ورش صغيرة للبيع في مزاد علني

جهاز مدينة الشروق يستقبل أكثر من 20 ألف طلب لتقنين الأوضاع

رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن بدء تنفيذ مشروعات المرافق لمنطقة «الرابية»

إزالة تعديات وتحرير محاضر للمخالفين في جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق

جهاز مدينة الشروق يتحفظ على سيارتين لمخالفة ضوابط العمل

جهاز مدينة الشروق يفتح باب تقنين أوضاع حائزي الأراضي

جهاز مدينة الشروق يعلن عن طرح 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة

جهاز مدينة الشروق: ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل مخالفة للقوانين

جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة ويسترد محلين «متعدّى عليهما»

جهاز مدينة الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.