رئيس جهاز الشروق: انتهاء تطوير وتجميل أحد ميادين مركز الخدمات

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، انتهاء تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسي رقم 2، والواقع بقطاع شرق المدينة خلف مشروع دار مصر السكني مباشرة.

وأضاف المهندس رئيس الجهاز، خلال جولته التفقدية بمدينة الشروق قبل قليل، أنّ الميدان يوزع الحركه بين مناطق العمارات والفيلات وذلك بالطريق الفاصل بين كمبوند " دار مصر ، وجنه" موضحاً أن الأعمال شملت على تنفيذ مشايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخل السيكاس مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعى لترشيد إستهلاك مياه الرى وكذا الزلط الديكورى والإناره لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسه الجماليه للميدان.

كما أضاف المهندس " سعد" أن تلك الأعمال تأتى فى إطار خطة الجهاز لتطوير وتجميل الميادين بهدف ظهور المدينه فى أبهى الصور الحضاريه .

وفي سياق متصل صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن لجنة إزالة المبانى المخالفه تمكنت من إزالة أعمده خرسانيه زائده عن التراخيص الصادره لأحد العقارات بمنطقة عمارات مركز المدينة رقم 1 ،وذلك نظراً لقيام صاحب المخالفه بتنفيذ أعمده بغرض زيادة النسبة البنائية بالسطح ، وكذا بمنطقة الردود بالبدروم بالمخالفة للإشتراطات.

وتمثلت الإزالة فى هدم الأعمده المُنفذه خارج النسبه القانونية كما قامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفه بتحمل نفقة الإزاله .

رئيس جهاز الشروق يعلن الإنتهاء من " تطوير وتجميل" أحد الميادين بمركز خدمات المدينة

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائيه وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون ، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق .