مكون يضاف للحمة يجعلها خطيرة على صحتك.. توقف عن إضافته الآن

لثبات اللون الأحمر الوردي للحوم تضع الكثير من المحلات نوع من التوابل على اللحوم المصنعة وهذه التوابل هي النتريت؛ وعلى الرغم من أنها تحتوي على مميزات كثيرة تجلها مناسبة للحفاظ على اللحوم، لكن لها على الجانب الآخر أضرار كبيرة، منها أنها يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان في حالات معينة قالتها الدكتورة نهلة عبدالوهاب؛ استشاري البكتريا والمناعة لـ«الوطن».

مكون يضاف للحمة يجعلها خطيرة

بحسب موقع «هيلث لاين» هناك مكون يضاف للحمة يجعلها خطيرة على صحتك، وهي مواد حافظة تتكون من «النتريت أو نتريت الصوديوم» الذي يضاف إلى منتجات اللحوم المصنعة، ويستخدم في التالي:

الحفاظ على اللون الأحمر الوردي للحوم.

تحسين النكهة عن طريق تثبيط أكسدة الدهون.

منع نمو البكتيريا وتحسين النكهة وتقليل خطر التسمم الغذائي.

ويعتبر النتريت والمركبات ذات الصلة، مثل النترات، من المواد الحافظة الموجودة في الأطعمة الأخرى، على سبيل المثال، توجد النترات بمستويات عالية نسبيًا في بعض الخضروات وقد تكون مفيدة للصحة أحيانًا.

ولا تقتصر النترات على اللحوم المصنعة، ولكن يمكن العثور على كميات كبيرة منها في برجر اللحم، وتسبب HCAs السرطان عند إعطائها للحيوانات بكميات كبيرة، وبشكل عام، هذه الكميات أعلى بكثير من تلك الموجودة عادة في النظام الغذائي البشري.

ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات الرصدية التي أجريت على البشر، إلى أن تناول اللحوم المطهية جيدًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا.

تعليق طبي على خطورة توابل اللحوم

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب؛ استشاري البتكريا والمناعة التغذية الحيوية في جامعة القاهرة؛ في تصريحات لـ«الوطن» إن المواد الحافظة التي توضع على اللحوم المصنعة، الكثير من الأبحاث قالت إنها مضرة وقد تؤدي للسرطان، لكن على المدى الطويل، أو للأشخاص الذين لديهم استعدادا للإصابة، وكانت نتيجة الأبحاث هي أن الأشخاص العاديين يمكنهم تناول هذه اللحوم كل 10 إيام: «نحاول على قد ما نقدر نقلل منها وتكون من مصدر مضمون مرفقة بالبيانات الكاملة، واحنا عندنا في مصر مواد طبيعية كتير أوي».