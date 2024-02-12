«الاتصالات» تعلن الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات

أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، الذي يهدف الي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل على كل القطاعات الحكومية والتنفيذية، في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.

اجتماع لجنة الاتصالات

أضاف «العطار» خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجيه التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون جرى إرساله إلى وزارة العدل، بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وجرى مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون، الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا، لأن البيانات في هذا العصر، أغلى من البترول والذهب.

ولفت إلى أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي، ضمن 63 دولة في المستوى الأول، وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب على مستوى الأعمال، من الجهات المانحة.

إصدار قانون الرقم القومي للعقارات

وتابع نائب وزير الاتصالات، أننا أصدرنا قانون الرقم القومي العقاري، وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة، وهناك 40 مليون شقة هي الثروة العقارية لمصر، جرى الانتهاء من 30 مليون تم ربطهم برقم قومي، وجرى حصرهم من خلال عدادت الكهرباء، ما يساهم في الحصول علي حق الدول، ويعمل سهوله التعامل على العقار، موضحا أن الثروة العقارية تمثل جزءً كبيرا من المنظومة الاقتصادية.