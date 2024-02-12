«خطرها أكبر مما تتوقع».. ماذا تفعل إذا خدشتك القطة؟

القطط تُعتبر من الحيوانات الأليفة التي يفضل الكثيرون تربيتها داخل المنزل، لأنها قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية، ولكن على الرغم من ذلك فإن القطط عندما تشعر بالفزع أو الغضب قد تعض أو تخدش الشخص كنوع من الدفاع عن أنفسها، ويمكن لأنياب القطط وأظافرها الحادة أن تثقب بعمق، وقد تخترق الأنسجة والأربطة والأوتار، إذ ربما يستهين الكثيرون بهذا الأمر ولا يلجأون إلى الطبيب من أجل عمل الإسعافات الأولية اللازمة اعتقادا منهم أنه أمر عادي، ولكن الحقيقة إن هذه الخدوش تمثل خطورة شديدة على صحة الإنسان.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مرض خدش القطط يعتبر عدوى بكتيرية تنتشر عن طريق القطط، فهو قد يسبب تضخم العقدة الليمفاوية في منطقة الإبط لدى شخص مصاب بمرض خدش القطة، وجروح ناجمة عن خدش القطة في اليد وقد تحمل القطط بكتيريا خدش القطط في دمائها وينتشر المرض عندما تلعق قطة مصابة جرحًا مفتوحًا لشخص ما، أو عندما تعض الشخص أو تخدش شخصًا بقوة كافية لجرح سطح الجلد.

أعراض مرض خدش القطط

وتابع «بدران» أن بعد حوالي ثلاثة إلى 14 يومًا من خدش الجلد، يمكن أن تحدث عدوى خفيفة في موقع الخدش أو العض، حيث تظهر على الأشخاص هذه الأعراض:

- انتفاخ الجلد مكان الخدش

- احمرار الجلد

- التهابات مستديرة ومرتفعة ويمكن أن تحتوي على صديد.

- الحمى

- الصداع

- ضعف الشهية

- الإرهاق.

طرق الوقاية والإسعافات الأولية

وقدم «بدران» عدة طرق للوقاية عند التعرض لخدش القطة منها يجب غسل عضات وخدوش القطط جيداً بالماء الجاري والصابون ومراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض من أجل التطعيم باللقاح، وأيضا يجب منع القطط المنزلية من العراك مع الحيوانات الضالة أو القطط الأخرى ويفضل عدم اللعب بقسوة مع القطط.