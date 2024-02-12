تفاصيل أعلى فائدة على الودائع لأجل عامين في 3 بنوك مصرية

تقدم البنوك المصرية مدد وأنواع مختلفة من الودائع وكذلك دوريات صرف متنوعة، ومن بينهم ودائع لأجل عامين، وهو ما نرصده في السطور التالية وأعلى فائدة في 3 بنوك، وعائد يصرف سنويًا، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك لعام 2024.

ودائع لأجل عامين في البنك التجاري الدولي CIB

يوفر البنك التجاري الدولي CIB، أعلى الودائع لأجل عامين، بفائد 10.25%، والحد الأدنى لها 5 آلاف جنيه، وهناك إمكانية للحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل لـ95% من قيمة الوديعة.

ودائع لأجل عامين في البنك الأهلي المصري

من أعلى الودائع أيضًا، في البنك الأهلي المصري مدة العامين، والفائدة تصل إلى 10%، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، وتصرف في نهاية المدة، ويمكن الاقتراض بضمانها.

ودائع لأجل عامين في بنك التعمير والإسكان

ويتيح بنك التعمير والإسكان وديعة لأجل عامين بفائدة تصل إلى 5.75%، ودورية الصرف سنويًا، والحد الأدنى لفتح الوديعة 5 آلاف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الوديعة حتى 90% من قيمتها.