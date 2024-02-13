مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بنيويورك كتب: محمد عزالدين 02:42 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024 مترو نيويورك قُتل شخص وأصيب 5 آخرين جراء إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في نيويورك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نائب سفير فلسطين في بعثة نيويورك: مصر أكثر الدول اهتماما بإدخال المساعداة لغزة «نيويورك تايمز»: مقتل 32 محتجزا إسرائيليا في غزة شرطة نيويورك تنقذ خروفا خلال عبوره إشارة مرور (صور) اشتباكات واعتقالات بشوارع نيويورك بسبب مظاهرات دعم غزة قصواء الخلالي: «نيويورك تايمز» رصدت تضرر اقتصاد أقرب جيران إسرائيل من الحرب «نيويورك تايمز»: مصر أكبر من الفشل رغم الانعكاسات الاقتصادية لحرب غزة على المنطقة نيويورك حادث بقلم محمد عزالدين