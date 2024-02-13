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مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بنيويورك

كتب:

محمد عزالدين
02:42 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
مترو نيويورك

مترو نيويورك

قُتل شخص وأصيب 5 آخرين جراء إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في نيويورك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين