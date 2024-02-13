خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة: إسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي انتصار منذ 7 أكتوبر، حيث قاومتها جماعة قليلة العدد قليلة التسليح استطاعت خلال فترة قصيرة أن تمثل مقاومة الشعب الفلسطيني وتنتصر على دولة ادعت أنها سبّاقة في العمل الاستخباراتي وأنها تمتلك جيشا محترفا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال هُزم بحكومته اليائسة، وأن إسرائيل خسرت نفسها وتطلق النار على نفسها كلما استمرت في قتل الفلسطينيين.

إسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم

وتابع خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، عبر مداخلة مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم، فمثلا هولندا وإيطاليا أعلنتا بشكل واضح إيقاف تصدير قطع الغيار للطائرات f16 الموجودة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يوضح أننا نتعامل مع دولة ليست لديها أي نوع من المسؤولية، حيث لم تدرك القوانين وأسس المجتمع الدولي.

مصر أقوى عسكريا من إسرائيل

وأوضح خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أنه ليس هناك تهديدا لمصر، حيث إن مصر أقوى من إسرائيل، وتقدم كل ما تملك من السلام وتحافظ على أمنها القومي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية العالم الإسلامي وقضية العالم العربي للجميع ومصر لن تتأخر في تقديم المساعدات ولن تتأخر في تقديم الدعم السياسي والمعنوي لهذا الشعب.