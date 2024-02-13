9 توصيات.. «مشروعات النواب» تضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في بني سويف

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، 9 توصيات خلال اجتماع اللجنة بحضور محمد هاني غنيم محافظة بني سويف، ومنصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة وعدد من التنفيذيين وممثلي الوزارات لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف وهي كالتالي:

تشكيل لجنة من الهيئة العامة

1. تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة بني سويف بإجراء حصر للأراضي التي تمّ تخصيصها للاستثمار ولم تُستغل حتى الآن وسحب هذه الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة تخصيصها، على أن تنتهي اللجنة من عملها قبل نهاية شهر مارس المقبل.

2. إرسال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مندوبين للمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمي طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة.

رؤية موحدة تتضمن برامج جديدة

3. وضع وزارة الشباب والرياضة وجامعة بني سويف رؤية موحدة تتضمن برامج جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية ذات طابع ابتكاري وقيام مراكز الشباب لتقديم دورات تأهيل للشباب خاصة بريادة الأعمال وربط ناتج هذه الدورات بحوافز تقدم لمراكز الشباب.

4. تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جامعة بني سويف ومعهد المشروعات الصغيرة بوضع دراسة لمتطلبات سوق العمل في المحافظة طبقاً للمناهج الجديدة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

5. وضع جامعة بني سويف دراسات استشارية للتجمعات الصناعية القائمة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنة 2023.

6. بحث محافظة بني سويف والهيئة العامة للتنمية الصناعية المشاكل الخاصة بالمنطقة 147 فدانًا مع المطور الصناعي للمنطقة وبحث مشاكل الترفيق الخاصة وبها ووضع جدول زمني للانتهاء منها واشتراك جامعة بني سويف في دراسة المقايسات التي تقدم.

7. وضع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بوضع رؤية جديدة تهدف الي تمكين المرأة اقتصاديًا في المحافظة والمتابعة المستمرة لهذه الأنشطة.

8. وزارة الزراعة بالتوجيه بدراسة الأراضي التي تحتاجها المحافظة للتنمية الزراعية خلال 15 يومًا.

9. وضع رئيس جامعة بني سويف بوضع دراسات جدوي للصناعات الابتكارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.