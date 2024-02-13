«المركزي» يعلن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان.. وحالة واحدة لسحبها من العميل

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر بالخارج، بالنسبة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقتهم أثناء تواجدهم بالخارج خلال 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، كما أعلن الإجراءات التي يتم اتخاذها حالة عدم الالتزام.

وترصد خلال السطور التالية قواعد وضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، وفق ما أعلنه المركزي المصري.

- أكد البنك المركزي ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء حال عدم التقدم بمستندات خلال 90 يوما المذكورة وقبل إيقاف البطاقة.

- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام بطاقات الائتمان بالخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي الصادر من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

- تلتزم البنوك بعدم فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المذكوين في المنصة المشار إليها، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري وجّه في نهاية العام الماضي، قصر استخدام بطاقات الخصم المباشر على السوق المحلية، نتيجة إساءة استخدام البطاقات من جانب المضاربين الذين ينفذون عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا.